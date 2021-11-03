В Ростове осудили мужчину, истязавшего своего трехлетнего пасынка

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За издевательство над своим трехлетним пасынком житель донской столицы получил восемь лет колонии. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.По данным следствия, с ноября по декабрь 2020 года 38-летний обвиняемый избивал своего трехлетнего пасынка. Примечательно, что подонок издевался над ребенком, когда его матери не было дома. Побои дошли до того, что однажды мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Тогда то и стало известно о жестоком отношении отчима к ребенку. Мальчика забрали в дом малютки, а его отчима в полицию. Сейчас малыш находится в специализированном детском учреждении и его жизни ничего не угрожает.Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, мужчину признали виновным по двум статьям - «Истязание» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».Суд приговорил ростовчанина к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.