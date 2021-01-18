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В Ростове осудили девушку, уронившую при родах младенца в унитаз

В Ростове осудили девушку, уронившую при родах младенца в унитаз
Ранее Rostov.ru рассказывал об этой истории. 11 октября 2020 года стало известно о смерти младенца в одной из квартир города. В ходе следствия выяснились и другие обстоятельства случившегося.

Девушка рожала дома над унитазом. Во время родов младенец упал вниз головой прямо в санузел. Новорожденный мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние, в результате чего вскоре скончался.

Суд приговорил девушку к 1 году 11 месяцам исправительных работ. Однако из-за того, что она почти два месяца находилась под стражей, ей скостили срок на полгода.

Решение суда вступило в силу в конце декабря, но известно об этом стало только сейчас.

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