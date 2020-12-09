В Ростове осудили бывшего адвоката, обвиняемого в жестоком убийстве экс-супруги
В Ростове-на-Дону завершился судебный процесс в отношении бывшего адвоката Владислава Бирюкова. Он обвинялся по статьям «Убийство» и «Организация умышленного уничтожения чужого имущества».
По версии суда, жестокое убийство бывшей жены Бирюкова произошло зимой 2019 года. Под предлогом Владислав привез экс-супругу в гараж. Оставшись наедине, он схватил молоток и нанес женщине порядка 20 ударов по разным частям тела. Увидев, что она еще дышит, Бирюков засунул ей в рот кляп. В результате несчастная задохнулась.
Вместе с приятелем Владислав перевез труп экс-жены в Щепкинский лес. Там они опалили тело и лицо погибшей заготовленной газовой горелкой. Изуродованный труп подонки закопали и уехали.
В ходе расследования специалисты установили, что за несколько лет до расправы Бирюков организовал поджог машины другой бывшей избранницы. Избавляться от улик Владиславу помогал все тот же друг.
Rostov.ru сообщал, что в отношении Бирюкова возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Организация умышленного уничтожения чужого имущества». Его приятель обвинялся по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».
До вынесения приговора бывший правозащитник находился под стражей. Павел Глущенко отделался подпиской о невыезде.
Спустя почти два года, 11 декабря, суд вынес приговор обвиняемым.
- Бирюкову назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Глущенко приговорили к двум годам условно.
Приговор в законную силу пока не вступил. Осужденные еще могут его обжаловать.