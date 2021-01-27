В Ростове обокрали трансформаторные будки

В Ростове в пяти трансформаторных будках украли оборудование. Происшествие случилось в ночь на 28 января.Похитители забрали металлические дверцы ячеек и поелы (настил) на подстанциях на улицах Орбитальной, 26А, Лелюшенко, 7А, Добровольского, 34А, 38А и 42Б. Детали предназначены для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям кабельных каналов.Как сообщили в «ДонЭнерго», дверцы закрыли и поменяли на них замки в тот же день. Злоумышленников разыскивает полиция.Не подходите к открытым дверям трансформаторных будок и не подпускайте к ним детей. Если вы стали свидетелем попытки вскрытия двери, сообщите об этом полиции или в диспетчерский пункт «ДонЭнерго»:– Пролетарский и Октябрьский районы: 268-39-52, 274-81-86;– Ворошиловский и Первомайский районы: 299-67-92, 251-96-27;– Железнодоржный и Советский районы: 224-67-62;– Ленинский и Кировский районы: 227-50-84, 232-07-37.