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В Ростове обокрали трансформаторные будки

В Ростове обокрали трансформаторные будки
В Ростове в пяти трансформаторных будках украли оборудование. Происшествие случилось в ночь на 28 января.

Похитители забрали металлические дверцы ячеек и поелы (настил) на подстанциях на улицах Орбитальной, 26А, Лелюшенко, 7А, Добровольского, 34А, 38А и 42Б. Детали предназначены для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям кабельных каналов.

Как сообщили в «ДонЭнерго», дверцы закрыли и поменяли на них замки в тот же день. Злоумышленников разыскивает полиция.

Не подходите к открытым дверям трансформаторных будок и не подпускайте к ним детей. Если вы стали свидетелем попытки вскрытия двери, сообщите об этом полиции или в диспетчерский пункт «ДонЭнерго»:

– Пролетарский и Октябрьский районы: 268-39-52, 274-81-86;
– Ворошиловский и Первомайский районы: 299-67-92, 251-96-27;
– Железнодоржный и Советский районы: 224-67-62;
– Ленинский и Кировский районы: 227-50-84, 232-07-37.

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