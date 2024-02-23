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В Ростове нетрезвый мужчина угнал авто и спровоцировал ДТП с пострадавшим

В Ростове нетрезвый мужчина угнал авто и спровоцировал ДТП с пострадавшим
В Ростове-на-Дону пьяный мужчина угнал авто и спровоцировал ДТП с пострадавшим. Авария произошла 23 февраля около 12:00 на улице 40-летия Победы.

Предварительно, 20-летний парень выпил и угнал чужой автомобиль «Хонда Цивик», не имея водительских прав. Сотрудники ДТП начали погоню за хулиганом, однако тот останавливаться не хотел. Возле дома № 154 молодой человек потерял управление, и транспорт врезался в «Хонду Фрит».

Удар был таким сильным, что транспорт отлетел на тротуар, где шел 38-летний мужчина.

По информации УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП пострадал пешеход. Его доставили в медучреждение с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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