В Ростове нетрезвый мужчина угнал авто и спровоцировал ДТП с пострадавшим

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону пьяный мужчина угнал авто и спровоцировал ДТП с пострадавшим. Авария произошла 23 февраля около 12:00 на улице 40-летия Победы.Предварительно, 20-летний парень выпил и угнал чужой автомобиль «Хонда Цивик», не имея водительских прав. Сотрудники ДТП начали погоню за хулиганом, однако тот останавливаться не хотел. Возле дома № 154 молодой человек потерял управление, и транспорт врезался в «Хонду Фрит».Удар был таким сильным, что транспорт отлетел на тротуар, где шел 38-летний мужчина.По информации УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП пострадал пешеход. Его доставили в медучреждение с травмами.