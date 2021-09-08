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В Ростове неизвестные подстрелили домашнего кота

В Ростове неизвестные подстрелили домашнего кота
В Ростове домашнего кота подстрелили из пневматического оружия. О происшествии стало известно 7 сентября.

Врачи ветклиники «Доктор Айболит» рассказали Rostov.ru, что четвероногого пациента привели на прием в конце августа. Дети увидели, что их любимый кот Даня стал хромать, а в лапе появилось отверстие. Они рассказали об этом маме, а женщина в свою очередь тут же заподозрила пулевое ранение. Она сразу же отвезла Даню в клинику. Там двухгодовалому коту сделали рентген — опасения подтвердились. У животного диагностировали перелом большой берцовой кости в результате пулевого ранения. Пуля при этом осталась в теле кота.

В тот же день четвероногого прооперировал хирург Александр Рюмин. Он извлек осколки пули, а кость зафиксировал с помощью специальных спиц.

— Операция прошла в штатном режиме. Никаких особенных сложностей, к счастью, не возникло, — поделился хирург. — Бывали в нашей практике и более тяжелые случаи когда пули задевали жизненно важные органы. Так что Дане еще повезло!

Кота забрали домой — он проходит курс антибиотиков, окруженный заботой и вниманием. К концу сентября пушистый пациент вернется в ветклинику. Специалисты уверены, что к этому времени Даня реабилитируется и конструкцию с лапы можно будет снять.

Ветеринары отметили, что в последнее время к ним поступает все больше пациентов с травмами от пневматического оружия. Число животных с такими ранениями растет ужасающими темпами.

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