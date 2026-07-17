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В Ростове нашли живой без вести пропавшую девушку

В Ростове нашли живой без вести пропавшую девушку

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести Ольгу Галас. Об этом сообщает Donday.

Напомним, 34-летняя жительница донской столицы не возвращалась домой с 12 июля. Близкие Ольги Галас привлекли к поискам волонтеров. Девушку нашли 16 июля. О том, где все это время она находилась, не уточняется.
Фото: соцсети
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