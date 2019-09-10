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В Ростове начальника стройплощадки оштрафовали за гибель рабочего

В Ростове начальника стройплощадки оштрафовали за гибель рабочего
Фото: allbeton.ru
В Ростове вынесли приговор начальнику строительной площадки за гибель каменщика на рабочем месте.

Мужчина погиб во время кладки стен в многоэтажном доме на улице Красноармейской в мае этого года. Он был одним из 10 каменщиков, которые получили задание от руководителя бригады. Официально рабочие не были трудоустроены.

Как установлено в ходе проверки, строители работали на восьмом этаже без страховочных ремней. В результате рабочий сорвался с высоты и упал на бетонное основание первого этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
- В ходе расследования обвиняемый заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа, так как преступление им совершено впервые, относится к категории средней тяжести, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Вину подозреваемый полностью признал, причиненный вред загладил.

Кировский районный суд рассмотрел ходатайство и вынес постановление о прекращении уголовного дела. Мужчине назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

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