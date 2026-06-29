В Ростове начали воровать бензин из чужих автомобилей

Фото: соцсети.

В Ростове-на-Дону на фоне большого ажиотажа на заправках начали воровать бензин прям из топливных баков автомобилей. Об инциденте с кражей топлива рассказал в социальных сетях владелец «ГАЗели».Машина ростовчанина была припаркована на улице Еременко, 60/11.По словам мужчины, неизвестные слили из машины полный бак бензина марки АИ-92. При этом злоумышленники не только похитили топливо, но и повредили автомобиля, сорвав крышку бензобака.На фоне дефицита бензина жители опасаются, что число краж топлива может увеличиться.