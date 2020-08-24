В Ростове на Зоологической произошел новый порыв водопровода

В Ростове-на-Дону на улице Зоологической 26 августа произошел новый порыв водопровода, сообщила городская администрация.Коммунальную аварию на Зоологической, 55, произошедшую 25 августа, удалось устранить в течение одного дня. Но около трех часов ночи 26 августа на том же месте произошел новый порыв. Жители домов СНТ «Донподход» и улиц Сентябрьской, а также 1-й, 2-й и 3-й Ноябрьской второй день остаются без холодной воды.Сейчас на Зоологической работают две аварийные бригады. Когда порыв будет устранен, пока не известно.Воду с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 подвозят по адресу: улица Донподход, 3, 5 и 7. А с 8:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00 - по адресам: 3-я Ноябрьская, 3, Воронежская, 2, Тамбовская, 2Б и 13.