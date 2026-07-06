В Ростове на Западном произошло ДТП с участием «ГАЗели» и иномарки

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В Ростове на Западном случилась серьезная авария с «ГАЗелью» и легковой иномаркой. ДТП произошло днем на улице Пескова.После столкновения оба транспортных средства перекрыли проезжую часть, что привело к затруднению движения для других автомобилистов.По словам очевидцев, удар оказался настолько сильным, что передние части обеих машин получили серьезные повреждения. Несмотря на это, автомобили остались на колесах.На данный момент официальных данных о пострадавших в результате ДТП нет.