В Ростове на Западном произошло ДТП с участием «ГАЗели» и иномарки
В Ростове на Западном случилась серьезная авария с «ГАЗелью» и легковой иномаркой. ДТП произошло днем на улице Пескова.
После столкновения оба транспортных средства перекрыли проезжую часть, что привело к затруднению движения для других автомобилистов.
По словам очевидцев, удар оказался настолько сильным, что передние части обеих машин получили серьезные повреждения. Несмотря на это, автомобили остались на колесах.
На данный момент официальных данных о пострадавших в результате ДТП нет.