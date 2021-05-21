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В Ростове на Западном 60-летний мужчина пострадал при пожаре

В Ростове на Западном 60-летний мужчина пострадал при пожаре
В Ростове 60-летний мужчина пострадал при пожаре в своей квартире. ЧП случилось вечером 23 мая в одном из домов на улице 339-й Стрелковой Дивизии.

Одна из квартир многоэтажного дома загорелась около 20 часов. Мужчина, находившийся в этот момент дома, вызвал спасателей. Пока пожарные ехали на вызов, он начал тушить огонь самостоятельно. Через некоторое время ему удалось ликвидировать пламя.

- В результате ЧП 60-летний мужчина получил травмы, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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