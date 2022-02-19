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В Ростове на Западном 20 человек эвакуировали из горящего дома

В Ростове на Западном 20 человек эвакуировали из горящего дома

В Ростове на Западном 20 человек эвакуировали из горящего дома. Пожар случился 22 февраля около 17:30.

Дым из окна многоквартирного дома на улице Еременко заметили местные жители. Они вызвали на помощь пожарных. Горела квартира на третьем этаже дома № 58. Прибывшая бригада спасателей эвакуировала 20 жильцов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Огонь бушевал на 20 квадратных метрах помещения. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, его тушили 23 сотрудника и восемь автоцистерн. О полной ликвидации пока не сообщалось. Причины случившегося устанавливают.
Фото:Rostov.ru
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