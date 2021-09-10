В Ростове на Ворошиловском водитель «БМВ» врезался в автобус

На Ворошиловском в Ростове водитель «БМВ» врезался в автобус №77. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 сентября. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По информации ведомства, парень на иномарке ехал со стороны ЦГБ в сторону Красноармейской. На светофоре он врезался в «Рено». После этого его отбросило на общественный транспорт.В результате ДТП чудом никто не пострадал. После аварии на этом участке аварии был затор. Все участники происшествия получили механические повреждения.