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В Ростове на Вавилова из пассажирского автобуса повалил пар: видео

В Ростове на Вавилова из пассажирского автобуса повалил пар: видео
В Ростове из пассажирского автобуса повалил пар. ЧП случилось днем 17 июля на улице Вавилова.

Водитель общественного транспорта выполнял маршрут, когда увидел, что из автобуса валит пар. Он тут же остановился и вышел. Следом за ним на улицу выбежали и пассажиры, приняв пар за дым. Последнее время в донской столице возгорание автобусов стало привычным делом.

Водитель взял огнетушитель и обработал моторный отсек. Однако оказалось, что на двигатель попал антифриз.

- Патрубок слетел или лопнул, и антифриз попал на горячий коллектор, что вызвало сильное парообразование, - прокомментировали в городской администрации.

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