В Ростове на Вавилова из пассажирского автобуса повалил пар: видео

В Ростове из пассажирского автобуса повалил пар. ЧП случилось днем 17 июля на улице Вавилова.Водитель общественного транспорта выполнял маршрут, когда увидел, что из автобуса валит пар. Он тут же остановился и вышел. Следом за ним на улицу выбежали и пассажиры, приняв пар за дым. Последнее время в донской столице возгорание автобусов стало привычным делом.Водитель взял огнетушитель и обработал моторный отсек. Однако оказалось, что на двигатель попал антифриз.- Патрубок слетел или лопнул, и антифриз попал на горячий коллектор, что вызвало сильное парообразование, - прокомментировали в городской администрации.