Фото: УГО и ЧС по Ростовской области

В Ростове в ДТП в Силикатном пострадали три человека. Утром 10 июня автомобиль врезался в АЗС в Силикатном переулке, 8.По предварительным данным, водитель автомобиля «Акцент» не справился с управлением и врезался в витрину заправочной станции. В это время в помещении находились два клиента и один сотрудник АЗС. В результате аварии они получили травмы.В УГО ЧС Ростова-на-Дону сообщили, что пострадавшим помогли выбраться из здания и передали их бригаде скорой медицинской помощи.