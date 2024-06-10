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В Ростове в ДТП в Силикатном пострадали три человека

В Ростове в ДТП в Силикатном пострадали три человека
В Ростове в ДТП в Силикатном пострадали три человека. Утром 10 июня автомобиль врезался в АЗС в Силикатном переулке, 8.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Акцент» не справился с управлением и врезался в витрину заправочной станции. В это время в помещении находились два клиента и один сотрудник АЗС. В результате аварии они получили травмы.

В УГО ЧС Ростова-на-Дону сообщили, что пострадавшим помогли выбраться из здания и передали их бригаде скорой медицинской помощи.
Фото: УГО и ЧС по Ростовской области
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