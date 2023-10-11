Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Стране Советов велосипедист погиб под колесами авто

В Ростове на Стране Советов велосипедист погиб под колесами авто
В Ростове на Стране Советов иномарка сбила насмерть велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 октября на пересечении улицы Страны Советов и 50 лет РСМ.

По предварительным данным, автомобиль сбил велосипедиста, который ехал в попутном автомобилям направлении. От силы удара тело велосипедиста расплющило на проезжей части. Он скончался на месте ЧП.

- В ходе проведения проверки был уставлен, возможно, причастный к ДТП автомобиль DAFXF 105, за рулем которого находился 55-летний мужчина, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего велосипедиста.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.