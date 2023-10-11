В Ростове на Стране Советов велосипедист погиб под колесами авто

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В Ростове на Стране Советов иномарка сбила насмерть велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 октября на пересечении улицы Страны Советов и 50 лет РСМ.По предварительным данным, автомобиль сбил велосипедиста, который ехал в попутном автомобилям направлении. От силы удара тело велосипедиста расплющило на проезжей части. Он скончался на месте ЧП.- В ходе проведения проверки был уставлен, возможно, причастный к ДТП автомобиль DAFXF 105, за рулем которого находился 55-летний мужчина, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего велосипедиста.