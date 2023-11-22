Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Стачки случилось массовое ДТП

В Ростове на Стачки случилось массовое ДТП
В Ростове-на-Дону водитель «Рено Логана» устроил массовое ДТП. Авария произошла 22 ноября около 14:40 на проспекте Стачки.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Рено Логана» ехал в районе дома № 14. Он небезопасно перестроился и на полном ходу протаранил «Ладу Весту», за рулем которой сидел 38-летний мужчина. От сильного удара «Рено» отбросило в «Хендай Сентафе», которым управлял 27-летний парень.

По информации УГИБДД по Ростовской области, к счастью, в результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.