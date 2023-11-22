В Ростове на Стачки случилось массовое ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель «Рено Логана» устроил массовое ДТП. Авария произошла 22 ноября около 14:40 на проспекте Стачки.По предварительным данным, 40-летний водитель «Рено Логана» ехал в районе дома № 14. Он небезопасно перестроился и на полном ходу протаранил «Ладу Весту», за рулем которой сидел 38-летний мужчина. От сильного удара «Рено» отбросило в «Хендай Сентафе», которым управлял 27-летний парень.По информации УГИБДД по Ростовской области, к счастью, в результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.