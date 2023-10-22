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В Ростове на Северном автомобиль сбил подростка во дворе дома

В Ростове на Северном автомобиль сбил подростка во дворе дома
ЧП с пострадавшим подростком произошло в Северном жилом массиве Ростова.

Как сообщили в УГИБДД Ростовской области, 22 октября примерно в 10:00 во двор дома № 16/5 на бульваре Комарова въехал кроссовер «Чери Тиго». За рулем находился 31-летний мужчина.

В этот момент из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть выбежал подросток 13 лет. Водитель «Чери» не успел остановить машину и сбил мальчика.

К счастью, авто ехало не так быстро. Пострадавший остался жив. С серьезными травмами он был доставлен в больницу.
Фото: Ростов.ру
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