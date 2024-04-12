В Ростове на Сельмаше сгорел частный дом

Фото: соцсети (тг Это Ростов!)

В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось в микрорайоне Сельмаш поздним вечером 11 апреля.Дом № 63 на улице Промышленной загорелся около 22:30. Огонь быстро распространялся по комнатам. Жильцы выбежали на улицу и вызвали спасателей.— На место направили 29 человек на 7 спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К прибытию пожарных пламя охватило около 100 квадратных метров. Полностью потушить огонь смогли через пару часов, к 00:40.К счастью, во время ЧП никто не пострадал.