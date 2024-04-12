Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Сельмаше сгорел частный дом

В Ростове на Сельмаше сгорел частный дом
В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось в микрорайоне Сельмаш поздним вечером 11 апреля.

Дом № 63 на улице Промышленной загорелся около 22:30. Огонь быстро распространялся по комнатам. Жильцы выбежали на улицу и вызвали спасателей.

— На место направили 29 человек на 7 спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К прибытию пожарных пламя охватило около 100 квадратных метров. Полностью потушить огонь смогли через пару часов, к 00:40.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: соцсети (тг Это Ростов!)
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.