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В Ростове на предстоящей неделе будет тепло и пасмурно

В Ростове на предстоящей неделе будет тепло и пасмурно
Предстоящая неделя в Ростове-на-Дону будет теплой и пасмурной. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.
В понедельник 30 марта градусники покажут +15 градусов днем и +9 — вечером.

Ночью и утром 31 воздух прогреется до +18 градусов. Весь день будет ветрено и пасмурно.

В среду снова похолодает до +8 градусов днем и от -1 градуса— вечером.

В четверг воздух прогреется до +11...+15 градусов, вечером термометры покажут +5. Небо будет так же затянуто тучами.

В пятницу вновь потеплеет. В этот день начнет проглядывать солнце, на улице будет +14...+16 градусов, вечером - +12...+15 градусов.

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