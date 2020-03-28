В Ростове на предстоящей неделе будет тепло и пасмурно



Предстоящая неделя в Ростове-на-Дону будет теплой и пасмурной. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

В понедельник 30 марта градусники покажут +15 градусов днем и +9 — вечером.



Ночью и утром 31 воздух прогреется до +18 градусов. Весь день будет ветрено и пасмурно.



В среду снова похолодает до +8 градусов днем и от -1 градуса— вечером.



В четверг воздух прогреется до +11...+15 градусов, вечером термометры покажут +5. Небо будет так же затянуто тучами.



В пятницу вновь потеплеет. В этот день начнет проглядывать солнце, на улице будет +14...+16 градусов, вечером - +12...+15 градусов.