В Ростове на Портовой произошло массовое ДТП

В Ростове произошло массовое ДТП. Авария случилась на улице Портовой, 108 утром 6 ноября.По предварительным данным, 18-летний парень без водительских прав находился за рулем «ВАЗ-2105». Он не справился с управлением и выехал на «встречку», по которой двигался «Опель Корса» под управлением 35-летнего мужчины. Избежать столкновения автомобилистам не удалось. От удара отечественная легковушка опрокинулась на крышу, повредив стоящие рядом «БМВ» и «Киа Сид».- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе управления УГИБДД по Ростовской области.