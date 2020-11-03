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В Ростове на Портовой произошло массовое ДТП

В Ростове на Портовой произошло массовое ДТП
В Ростове произошло массовое ДТП. Авария случилась на улице Портовой, 108 утром 6 ноября.

По предварительным данным, 18-летний парень без водительских прав находился за рулем «ВАЗ-2105». Он не справился с управлением и выехал на «встречку», по которой двигался «Опель Корса» под управлением 35-летнего мужчины. Избежать столкновения автомобилистам не удалось. От удара отечественная легковушка опрокинулась на крышу, повредив стоящие рядом «БМВ» и «Киа Сид».

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе управления УГИБДД по Ростовской области.

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