В Ростове на Панфиловцев «ГАЗель» снесла дорожный указатель

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В Ростове «ГАЗель» снесла дорожный указатель. Авария случилась днем 30 ноября на улице Панфиловцев.По словам очевидцев, «ГАЗель» занесло на проезжей части. Водитель не смог вырулить и на полном ходу протаранил дорожный указатель. От сильного удара знак упал на землю.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что машина получила механические повреждения. В результате аварии никто не пострадал.Пока водителям следует быть аккуратнее на опасном участке или искать объездные пути.