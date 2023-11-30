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В Ростове на Панфиловцев «ГАЗель» снесла дорожный указатель

В Ростове на Панфиловцев «ГАЗель» снесла дорожный указатель
В Ростове «ГАЗель» снесла дорожный указатель. Авария случилась днем 30 ноября на улице Панфиловцев.

По словам очевидцев, «ГАЗель» занесло на проезжей части. Водитель не смог вырулить и на полном ходу протаранил дорожный указатель. От сильного удара знак упал на землю.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что машина получила механические повреждения. В результате аварии никто не пострадал.

Пока водителям следует быть аккуратнее на опасном участке или искать объездные пути.
Фото: СоцСети
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