В Ростове на Нагибина пенсионер попал под колеса авто

В Ростове 67-летнего мужчину сбил «ВАЗ» на пешеходном переходе. Происшествие случилось утром 2 апреля на проспекте Михаила Нагибина.По предварительной информации, 24-летний парень за рулем «ВАЗ-2114» ехал со стороны улицы Ленина по Нагибина. В районе остановки «Роствертол» на пешеходный переход вышел мужчина. Автомобилист не успел остановиться и сбил пенсионера.- 67-летнего пешехода с травмами госпитализировали, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.Парню грозит штраф до 20 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.