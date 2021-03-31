Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Нагибина пенсионер попал под колеса авто

В Ростове на Нагибина пенсионер попал под колеса авто
В Ростове 67-летнего мужчину сбил «ВАЗ» на пешеходном переходе. Происшествие случилось утром 2 апреля на проспекте Михаила Нагибина.

По предварительной информации, 24-летний парень за рулем «ВАЗ-2114» ехал со стороны улицы Ленина по Нагибина. В районе остановки «Роствертол» на пешеходный переход вышел мужчина. Автомобилист не успел остановиться и сбил пенсионера.

- 67-летнего пешехода с травмами госпитализировали, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Парню грозит штраф до 20 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.