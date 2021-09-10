В Ростове на Мечникова обрушился гараж

В Ростове-на-Дону обрушилась крыша гаража. Происшествие случилось 12 сентября на улице Мечникова, 112/1.Корреспондент Rostov.ru побывал на месте случившегося, и вот что удалось узнать. В этот день один из местных жителей, Александр, пришел в заброшенный гаражный кооператив, чтобы забрать нужную коробку. По его словам, люди эти здания практически не используют, поэтому там много различного хлама и мусора.Внезапно крыша и стены одного из гаражей начали рушиться, и кирпич упал ему прямо на голову. К счастью, он получил лишь ушиб, и госпитализация не понадобилась. На место произошедшего прибыли сотрудники ГО ЧС, которые осмотрели территорию и зафиксировали факт ЧП. Также приехали представители местной администрации.Во время обрушения куча кирпичей повредила газовую трубу, поэтому газоснабжение домов временно приостановлено. Когда подачу топлива восстановят, пока не известно.Как сообщили жители, они уже неоднократно жаловались на заброшенные гаражи, потому что они стали пристанищем для людей без определенного места жительства. Также там много ям, в которые можно просто провалиться и получить различные травмы.