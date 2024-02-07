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В Ростове на Левенцовке 13-летний мальчик пострадал в ДТП

В Ростове на Левенцовке 13-летний мальчик пострадал в ДТП
В Ростове произошла авария, в которой пострадал подросток. ДТП случилось утром 7 февраля в микрорайоне Левенцовском.

Около 8:30 водитель «Нивы» ехал по улице Маршала Жукова со стороны Ткачева. Когда он поворачивал влево на Еременко, то врезался в «Хендай Сонату» под управлением 29-летнего парня. От удара автомобили отбросило в разные стороны.

— В результате ДТП пострадал 13-летний пассажир внедорожника, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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