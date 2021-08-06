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В Ростове на Красноармейской произошло массовое ДТП: два человека пострадали

В Ростове на Красноармейской произошло массовое ДТП: два человека пострадали

В Ростове на Красноармейской произошло массовое ДТП. В результате происшествия пострадали два человека. О случившемся Rostov.ru сообщил один из участников аварии.

По информации водителя «БМВ», мотоциклист превысил скоростной режим. Из-за этого он за рулём мототранспорта врезался в иномарку и отлетел на встречную полосу, где находилась молодая девушка за рулём «Хендай Солярис». Также невольным участником происшествия стал водитель «Мазды».

В результате аварии, мотоциклист и девушка, находящаяся в «Солярисе» пострадали. С увечьями они были доставлены в больницу.

Сейчас разбирательство по данному делу продолжается. Участники происшествия ищут очевидцев. Если вам что-то известно о произошедшем, обращайтесь по номеру 8(918)567-78-69

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