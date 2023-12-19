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В Ростове на Каскадной три человека пострадали в аварии

В Ростове на Каскадной три человека пострадали в аварии
В Ростове произошла авария с тремя пострадавшими. ДТП случилось в Первомайском районе города около полудня 19 декабря.

Предварительно, 65-летний водитель грузопассажирского «Фиата Добло» ехал по от переулка Днепровского к Горному. На пересечении улицы Каскадной (дом №  72/44) он свернул на улицу Орскую. В этот момент по встречной полосе двигался «ВАЗ-2114» под управлением 29-летнего парня.

Избежать столкновения не удалось. На скорости машины врезались друг в друга.

— В результате ДТП пострадали пассажиры ВАЗа, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Травмы получили три человека в возрасте 29, 32 и 35 лет.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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