В Ростове на кадровика МЧС завели уголовное дело

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В донской столице возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Ростовской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий.Следствие считает, что с мая по июль кадровик выписал премии двум своим подчиненным. Однако получить деньги МЧСники могли только при условии, что половину отдадут начальнику. Когда это вскрылось, кадровика задержали.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что сотрудник управления был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.