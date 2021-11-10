В Ростове на кадровика МЧС завели уголовное дело
В донской столице возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Ростовской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Следствие считает, что с мая по июль кадровик выписал премии двум своим подчиненным. Однако получить деньги МЧСники могли только при условии, что половину отдадут начальнику. Когда это вскрылось, кадровика задержали.
В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что сотрудник управления был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.