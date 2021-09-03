В Ростове на электровозоремонтном заводе произошел пожар
В Ростове-на-Дону на электровозоремонтном заводе произошел пожар. Происшествие случилось около 14 часов 6 сентября на проспекте Ставского.
По данным МЧС по Ростовской области, пожар случился в инструментальном цехе. Видимо, горели какие-то детали или вещи, потому что площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров.
К счастью, с огнем удалось справиться за полчаса. Помощь никому не понадобилась.
Фото: https://urban3p.ru/object26150/gallery