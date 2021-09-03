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В Ростове на электровозоремонтном заводе произошел пожар

В Ростове на электровозоремонтном заводе произошел пожар
В Ростове-на-Дону на электровозоремонтном заводе произошел пожар. Происшествие случилось около 14 часов 6 сентября на проспекте Ставского.

По данным МЧС по Ростовской области, пожар случился в инструментальном цехе. Видимо, горели какие-то детали или вещи, потому что площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров.

К счастью, с огнем удалось справиться за полчаса. Помощь никому не понадобилась.

Фото: https://urban3p.ru/object26150/gallery

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