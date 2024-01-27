В Ростове на Халтуринском неадекватный мужчина угрожал автомобилистам пистолетом

Фото: Ростов ру.

В Ростове на Халтуринском неадекватный мужчина угрожал проезжающим автомобилистам пистолетом. Происшествие случилось 26 января на пересечении с улицей Амбулаторной.Автомобилисты засняли на свои телефоны, неизвестный выбежал на дорогу, достал пистолет и направил его в сторону лобового стекла авто. После этого мужчина ушел. Обеспокоенные горожане позвонили в полицию и пожаловались на неадеквата.Мужчину нашли. Оказалось, что он угрожал людям игрушечным пистолетом.- С местным жителем проведена профилактическая беседа, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.