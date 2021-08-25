В Ростове на Фурмановской из-за массового ДТП образовалась пробка

На улице Фурмановской в Ростове образовалась пробка. Всему виной - массовое ДТП в районе дома № 111. Об этом 27 августа сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.Предположительно, в аварии участвовали «ВАЗ-2104», «Хендай Солярис» и «БМВ М5». Больше всего досталось отечественному авто. У ВАЗа выгнулся капот, и сильно смялась вся передняя часть. Вероятно, повреждены и внутренности машины. Иномарки, на первый взгляд, отделались царапинами.В результате происшествия на дороге образовалась пробка. Фурмановская оказалась почти полностью обездвижена от стадиона СКА до улицы Плиева.