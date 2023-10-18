В Ростове-на-Дону водитель ВАЗа сбил велосипедиста

Фото: Ростов.ру

В донской столице велосипедист попал под колеса ВАЗа («Оки»). ДТП случилось вечером 18 октября в районе дома № 11/14 по улице Батуринской. Об этом сообщает региональное УГИБДД.По данным ведомства, 18-летний парень на велосипеде проезжал по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время ехал мужчина на легковушке. Он не успел затормозить и сбил водителя двухколесного транспорта.В результате происшествия молодой человек пострадал и был доставлен в больницу.