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В Ростове-на-Дону водитель ВАЗа сбил велосипедиста

В Ростове-на-Дону водитель ВАЗа сбил велосипедиста
В донской столице велосипедист попал под колеса ВАЗа («Оки»). ДТП случилось вечером 18 октября в районе дома № 11/14 по улице Батуринской. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

По данным ведомства, 18-летний парень на велосипеде проезжал по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время ехал мужчина на легковушке. Он не успел затормозить и сбил водителя двухколесного транспорта.

В результате происшествия молодой человек пострадал и был доставлен в больницу.
Фото: Ростов.ру
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