В Ростове-на-Дону водитель «Хендай», стоя в пробке, стрелял в воздух из пистолета

В донской столице водитель на иномарке, стоя в пробке, стрелял в воздух из пистолета. Случай произошел вечером 20 июля на проспекте Нагибина, 2.По словам очевидцев, во время простоя в длительной пробке возле ДГТУ автомобилист на «Хендай» по неизвестной причине сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета. Водители, проезжающие рядом, были ошарашены случившимся. Особенно удивились сотрудники ГИБДД, которые стояли буквально в нескольких метрах от места происшествия. Нетерпеливого шофера сразу остановили.В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах». Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.