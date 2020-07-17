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В Ростове-на-Дону водитель «Хендай», стоя в пробке, стрелял в воздух из пистолета

В Ростове-на-Дону водитель «Хендай», стоя в пробке, стрелял в воздух из пистолета
В донской столице водитель на иномарке, стоя в пробке, стрелял в воздух из пистолета. Случай произошел вечером 20 июля на проспекте Нагибина, 2.

По словам очевидцев, во время простоя в длительной пробке возле ДГТУ автомобилист на «Хендай» по неизвестной причине сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета. Водители, проезжающие рядом, были ошарашены случившимся. Особенно удивились сотрудники ГИБДД, которые стояли буквально в нескольких метрах от места происшествия. Нетерпеливого шофера сразу остановили.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах». Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

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