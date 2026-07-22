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В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадал несовершеннолетний

В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадал несовершеннолетний
В Ростове в аварии с машинами пострадал несовершеннолетний. Авария случилась 22 июля на проспекте Михаила Нагибина около 17:00.

По предварительным данным, авария случилась возле дома № 32/2. В тот день 46-летний мужчина на «Рено Флюенс» не выдержал безопасное расстояние и потерял управление. Он столкнулся с «Опелем», за рулем которого был 49-летний мужчина.

Затем «Рено Флюенс» столкнулся еще с 7 впереди едущими автомобилями.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 17-летний пассажир «Москвича».
Фото: DonDay.ru.
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