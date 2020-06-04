В Ростове-на-Дону сгорели два киоска. Возгорание случилось 8 июня на улице Лелюшенко.По предварительным данным, очевидцы обратились к пожарным около семи часов. Для ликвидации пожара привлекли 12 спасателей и три единицы техники. Пламя успело распространиться на 17 квадратных метров.– Возгорание было ликвидировано. В результате происшествие никто не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе донского ГУ МЧС.Напомним, в этот же день в Ростове произошел ландшафтный пожар на левом берегу Дона. На улице 1-й Луговой загорелся камыш. Спасатели ликвидировали возгорание на площади двух гектаров.