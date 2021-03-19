В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В Ростове-на-Дону погиб мужчина при пожаре в собственной квартире. Происшествие случилось 21 марта около 08.30.
В воскресенье утром в десятиэтажном доме на проспекте Космонавтов у ростовчанина загорелось жильё. Пожар занял площадь всего два квадратных метра и потух спустя считанные минуты. Однако по всей жилой зоне распространился угарный газ.
- В результате ЧП погиб 56-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Он отравился продуктами горения.
Вероятно, ростовчанин спал и не заметил, как в квартире что-то вспыхнуло.
Что могло стать причиной возгорания, пока не известно.