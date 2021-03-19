В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В Ростове-на-Дону погиб мужчина при пожаре в собственной квартире. Происшествие случилось 21 марта около 08.30.В воскресенье утром в десятиэтажном доме на проспекте Космонавтов у ростовчанина загорелось жильё. Пожар занял площадь всего два квадратных метра и потух спустя считанные минуты. Однако по всей жилой зоне распространился угарный газ.Вероятно, ростовчанин спал и не заметил, как в квартире что-то вспыхнуло.Что могло стать причиной возгорания, пока не известно.