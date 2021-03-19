Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В Ростове-на-Дону погиб мужчина при пожаре в собственной квартире. Происшествие случилось 21 марта около 08.30.

В воскресенье утром в десятиэтажном доме на проспекте Космонавтов у ростовчанина загорелось жильё. Пожар занял площадь всего два квадратных метра и потух спустя считанные минуты. Однако по всей жилой зоне распространился угарный газ.

- В результате ЧП погиб 56-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Он отравился продуктами горения.

Вероятно, ростовчанин спал и не заметил, как в квартире что-то вспыхнуло.

Что могло стать причиной возгорания, пока не известно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.