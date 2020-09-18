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В Ростове-на-Дону горела пристройка цветочной мастерской

В Ростове-на-Дону горела пристройка цветочной мастерской
Трехэтажная пристройка цветочной мастерской горела в донской столице. Происшествие случилось 21 сентября около 17 часов на улице Береговая, 4.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в неэксплуатируемом здании начал тлеть утеплитель. В результате произошло возгорание, которое распространилось с 20 до 40 квадратных метров буквально за полчаса.

К тушению пожара привлекались 28 спасателей и 10 единиц техники. Полностью ликвидировать горящее строение удалось лишь спустя час. Отмечается, что в ЧП пострадавших не было.

В этом же здании находятся цветочная мастерская и кафе «Три пирога». Предприятия чудом остались неповрежденными, ведь пламя уже начинало постепенно охватывать трехэтажное строение.

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