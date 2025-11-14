Новости
В Ростове-на-Дону бесследно пропал местный предприниматель

В Ростове-на-Дону без вести пропал 41-летний предприниматель Денис Земляков. Он исчез 13 октября — с тех пор прошло больше месяца.

Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, у него черные волосы с проседью, глаза серые. В день исчезновения он вышел на улицу в черной куртке, темно-синих джинсах и кроссовках.

Как сообщил Donday, Дениса Землякова можно опознать по татуировкам на животе, левой руке и правой ноге. Ростовчанин - индивидуальный предприниматель, он держит фитнес-зал в городе Шахты.



Если вы видели Дениса Землякова или знаете, где он может находиться, пожалуйста, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
