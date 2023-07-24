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В Ростове-на-Дону беременная девушка покончила с собой

В Ростове-на-Дону беременная девушка покончила с собой
В Ростове беременная девушка свела счеты с жизнью. Страшная трагедия произошла 21 июля в Александровке.

По информации DonDay.ru, тело 23-летней горожанки обнаружили в ванной комнате одной из квартир многоэтажки по проспекту 40-летия Победы. Девушка лежала в луже крови.

Очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики пытались реанимировать ее, но не смогли. Ростовчанка скончалась. Вероятно, она потеряла много крови.

В деталях ее гибели разбираются правоохранители.
Фото: Rostov.ru.
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