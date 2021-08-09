В Ростове на Донской снова горел аварийный дом: видео

В Ростове снова произошел пожар в аварийном доме. ЧП случилось 11 августа в районе Центрального рынка.Подвал здания, расположенного на улице Донской, 15, загорелось около полудня. Ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыли порядка 10 огнеборцев на двух спецмашинах.Пламя потушили через 10 минут. По словам очевидцев, во время ЧП никто не пострадал.Здание входит в реестр аварийных домов Ростова-на-Дону. Уже который год оно стоит бесхозным, судя по тому, что горожане регулярно там видят маргиналов. И с тех пор, как дом признали аварийным и расселили жильцов, пожары стали для него обычным явлением. По словам местных жителей, люди, которые остаются ночевать в полуразрушенном доме, иногда разжигают костры. На огне они готовят себе еду, а в холодный период еще и согреваются. Не исключено, что причиной очередного пожара на Донской, 15 стал такой костер.