В Ростове на Буденновском произошел пожар в мясном магазине

Фото для иллюстрации: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону на проспекте Буденновском, 99 произошел пожар в мясном магазине. Происшествие случилось 7 февраля около 18:00.По предварительным данным, пламя вспыхнуло в комнате электроприборной. Стихия охватила порядка пяти квадратных метров. На место ЧП приехали 11 спасателей. Они с помощью двух автоцистерн потушили огонь примерно за 10 минут.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причины ЧП пока не известны. Вероятно, сведения появятся после проведения необходимых экспертиз.