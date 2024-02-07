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В Ростове на Буденновском произошел пожар в мясном магазине

В Ростове на Буденновском произошел пожар в мясном магазине
В Ростове-на-Дону на проспекте Буденновском, 99 произошел пожар в мясном магазине. Происшествие случилось 7 февраля около 18:00.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в комнате электроприборной. Стихия охватила порядка пяти квадратных метров. На место ЧП приехали 11 спасателей. Они с помощью двух автоцистерн потушили огонь примерно за 10 минут.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причины ЧП пока не известны. Вероятно, сведения появятся после проведения необходимых экспертиз.
Фото для иллюстрации: Ростов.ру
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