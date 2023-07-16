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В Ростове на Буденновском неизвестный разбил стеклянную дверь в салоне красоты

В Ростове на Буденновском неизвестный разбил стеклянную дверь в салоне красоты
В Ростове-на-Дону неизвестный устроил дебош рядом с салоном красоты. ЧП случилось около 8 часов 16 июля в центре города.

По словам сотрудницы студии на проспекте Буденновском/улице Филимоновской, мужчина пытался напасть на нее. Девушка забежала в помещение и закрылась изнутри, но это не остановило настойчивого горожанина. Он дергал ручку двери и кричал. Затем взял бетонный блок и разбил стекло.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители выясняют личность дебошира.

Сотрудники салона красоты добавили, что мужчина ломился и в другие заведения на своём пути. По их словам, он был пьян.
Фото: соцсети.
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