В Ростове на Буденновском неизвестный разбил стеклянную дверь в салоне красоты

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В Ростове-на-Дону неизвестный устроил дебош рядом с салоном красоты. ЧП случилось около 8 часов 16 июля в центре города.По словам сотрудницы студии на проспекте Буденновском/улице Филимоновской, мужчина пытался напасть на нее. Девушка забежала в помещение и закрылась изнутри, но это не остановило настойчивого горожанина. Он дергал ручку двери и кричал. Затем взял бетонный блок и разбил стекло.В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители выясняют личность дебошира.Сотрудники салона красоты добавили, что мужчина ломился и в другие заведения на своём пути. По их словам, он был пьян.