В Ростове на 37-й Линии упавшее дерево придавило человека

Фото: Соцсети.

Первое серьезное происшествие случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды. Днем 15 декабря на 37-й Линии упавшее дерево придавило человека.По словам очевидцев, огромная ветка упала на горожанина, когда он проходил под надломившимся ото льда деревом. Подняться он уже не смог. Как сообщают ростовчане, человек был без сознания. О его состоянии ничего не известно.Ростовчанина укрыли теплыми вещами и вызвали скорую. Женщина это была или мужчина, пока не известно.