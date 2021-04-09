В Ростове мужчине, жестоко убившему пенсионерку, дали 19 лет «строгача»
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который жестоко убил 77-летнюю пенсионерку. Андрея Прусакова обвинили в незаконном проникновении в дом, разбое и убийстве человека в беспомощном состоянии. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону 13 апреля.
Ранее Rostov.ru сообщал, что мужчина напал на старушку в конце февраля 2020 года. Прусаков узнал, что у подруги его бабушки отложена кругленькая сумма денег. По счастливой воле случая в тот роковой вечер у обвиняемого были ключи от квартиры пенсионерки, расположенной на улице Штахановского. Он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения залез в дом и с особой жестокостью напал на беспомощную престарелую хозяйку. Злоумышленник нанёс многочисленные удары кулаками по телу бабушки, затем колотил беззащитную металлической тростью и под конец ударил её несколько раз ножом в голову.
Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, мужчина вытащил из книги 20 тысяч рублей и скрылся. Спустя пару дней преступника задержали.
В прокуратуре Ростовской области добавили, что суд назначил обвиняемому 19 лет колонии строгого режима. После отбывания срока Прусаков ещё два года будет находиться под присмотром и состоять на учёте. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.