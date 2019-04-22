Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове мужчина взял померить часы за 400 тыс рублей и сбежал

В Ростове мужчина взял померить часы за 400 тыс рублей и сбежал
В Ростове-на-Дону мужчина похитил наручные часы за 400 тысяч рублей. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Продавщица одного из магазинов на проспекте Будённовском обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Она рассказала, что в здание зашёл мужчина под видом покупателя. Он выбрал часы стоимостью 400 тысяч рублей и решил их примерить. Девушка надела их на запястье клиенту, после чего тот быстро сбежал.

По горячим следам удалось задержать 32-летнего подозреваемого. На тот момент он ещё не успел продать похищенное.

- Сотрудники полиции изъяли дорогостоящие часы и вернули их в магазин, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабёж».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.