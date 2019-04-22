В Ростове мужчина взял померить часы за 400 тыс рублей и сбежал



В Ростове-на-Дону мужчина похитил наручные часы за 400 тысяч рублей. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.



Продавщица одного из магазинов на проспекте Будённовском обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Она рассказала, что в здание зашёл мужчина под видом покупателя. Он выбрал часы стоимостью 400 тысяч рублей и решил их примерить. Девушка надела их на запястье клиенту, после чего тот быстро сбежал.



По горячим следам удалось задержать 32-летнего подозреваемого. На тот момент он ещё не успел продать похищенное.



- Сотрудники полиции изъяли дорогостоящие часы и вернули их в магазин, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабёж».