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В Ростове мужчина, выколовший врачу глаз, проведет год в колонии

В Ростове мужчина, выколовший врачу глаз, проведет год в колонии

В Ростове осудили Владислава Ш., напавшего на врача. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Длительное время мать Владислава болела онкологией. После операции в 2018 году состояние женщины резко ухудшилось, и она угасла в считанные дни.

После похорон матери мужчина решил пойти в больницу, чтобы поговорить с хирургом, который ее оперировал. Однако разговор перерос в откровенный конфликт. Владислав схватил металлическую ручку и несколько раз ударил ею хирурга в лицо. Врач в результате потасовки лишился левого глаза.

Доктор потерял здоровье и полноценную работу. Владислава приговорили к одному году колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Яндекс.Новости
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