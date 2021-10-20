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В Ростове мужчина скончался, стоя в очереди в больницу

В Ростове мужчина скончался, стоя в очереди в больницу
В Ростове 61-летний мужчина скончался, стоя в очереди в больницу. Происшествие случилось на улице Сержантова, 3 утром 22 октября.

Как сообщил DonDay.ru, Александр Ф. пришел в городскую поликлинику № 1 на прием к врачу. Он занял очередь в регистратуру. В какой-то момент мужчине стало плохо - у него случился сердечный приступ. Александр скоропостижно скончался прямо в очереди.

По словам очевидцев в соцсетях, из-за ЧП главный вход в поликлинику на некоторое время закрыли. Зайти в медучреждение можно было только через травмпункт. Также горожане добавили, что очередь утром была такой, что ее тяжело выстоять даже здоровым.
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