В Ростове мужчина ранил ножом любовника экс-супруги

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В Ростове мужчина ранил ножом любовника бывшей жены. ЧП случилось в Западном микрорайоне в начале декабря.По версии следствия, женщина была у себя дома с возлюбленным, когда раздался стук в дверь. На пороге стоял ее бывший муж. Он прошел в квартиру и стал выяснять отношения с незнакомцем. Мужчины вскоре перешли от ссоры к драке. В порыве ревности бывший супруг схватил нож и нанес несколько ударов. Затем бросил холодное оружие и выбежал из квартиры.Перепуганная ростовчанка тем временем вызвала медиков и полицию. Раненого любовника медики забрали в больницу. Правоохранители задержали экс-супруга и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.