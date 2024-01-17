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В Ростове мужчина пострадал при пожаре в гараже

В Ростове мужчина пострадал при пожаре в гараже
В Ростове-на-Дону произошел пожар с пострадавшим. ЧП случилось 17 января около 13:00 в Военведе.

Загорелся гараж, расположенный рядом с домом № 13 в переулке Авиамоторном. Пламя быстро распространялось по постройке, уничтожая все на своем пути. Ветер разносил клубы дыма по соседним улицам. Местные жители вызвали спасателей.

К прибытию огнеборцев полыхал весь гараж. Площадь ЧП составила порядка 20 квадратных метров. Покушать пламя удавалось спустя полчаса.

— В результате пожара пострадал мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Он получил ожоги.
Фото: соцсети.
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