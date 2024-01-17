В Ростове мужчина пострадал при пожаре в гараже

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В Ростове-на-Дону произошел пожар с пострадавшим. ЧП случилось 17 января около 13:00 в Военведе.Загорелся гараж, расположенный рядом с домом № 13 в переулке Авиамоторном. Пламя быстро распространялось по постройке, уничтожая все на своем пути. Ветер разносил клубы дыма по соседним улицам. Местные жители вызвали спасателей.К прибытию огнеборцев полыхал весь гараж. Площадь ЧП составила порядка 20 квадратных метров. Покушать пламя удавалось спустя полчаса.— В результате пожара пострадал мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Он получил ожоги.