В Ростове мужчина пострадал при пожаре в гараже
В Ростове-на-Дону произошел пожар с пострадавшим. ЧП случилось 17 января около 13:00 в Военведе.
Загорелся гараж, расположенный рядом с домом № 13 в переулке Авиамоторном. Пламя быстро распространялось по постройке, уничтожая все на своем пути. Ветер разносил клубы дыма по соседним улицам. Местные жители вызвали спасателей.
К прибытию огнеборцев полыхал весь гараж. Площадь ЧП составила порядка 20 квадратных метров. Покушать пламя удавалось спустя полчаса.
— В результате пожара пострадал мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Он получил ожоги.